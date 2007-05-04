Учасники акції за дозвіл маріхуани зберуться попри судову заборону

Сьогодні Приморський районний суд Одеси заборонив проведення запланованого на 5 травня Маршу свободи - за декриміналізацію маріхуани. Про це поінформував кореспондента УНІАН заступник начальника міського управління внутрішніх справ Едуард ДОБРИНIН, уточнивши, що „позивачем виступило муніципальне юридичне управління”.

За словами Е.ДОБРИНIНА, „заявку на проведення акції подавала приватна особа: йшлося про те, що в ній можуть взяти участь до 3 тисяч осіб”.

У телефонній бесіді з Е.ДОБРИНIНИМ жінка-ініціатор акції сказала, що була присутня в суді і знає про ухвалене рішення. Однак бажаючі взяти участь в акції за декриміналізацію маріхуани усе ж таки зберуться в суботу на Куліковому полi, де організатори оголосять про ухвалене судом рішення про заборону такої акції.