Звернення Януковича до українського народу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує опозицію в дестабілізації ситуації в країні, і заявляє, що погодився на дострокові парламентські вибори, щоб не допустити цього.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у зверненні до народу України, яке транслювали центральні телеканали.

Лідер Партії регіонів заявляє, що пішов на домовленості з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про проведення дострокових парламентських виборів, щоб не допустити розколу країни та знищення економіки.

“Ми бачимо - роботу Конституційного Суду заблоковано. Робиться все, щоб дестабілізувати ситуацію, посіяти розбрат серед людей, протиставити один регіон іншому. Тому що опозиції потрібна криза. А нам - стабільність для добра людей. Їм потрібні високі крісла та посади. А нам - економічне зростання і нові робочі місця для людей. Їм потрібна диктатура. А нам - влада народу. Їм потрібна реприватизація для „любих друзів”. А нам - гідна зарплата для тих, хто працює та добрі пенсії для людей на заслуженому відпочинку”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, задля своїх партійних інтересів “популісти переступлять не лише через демократію і через закон”, вони “здатні пожертвувати навіть найсвятішим - благополуччям народу та єдністю держави”.

“Так, вони готові до розколу України, готові до того, щоб кинути державу в вир громадянського протистояння, щоб знищити економіку. Але ми цього ніколи не допустимо. І щоб зберегти Україну, щоб зберегти перспективу для народу, ми створюємо робочу групу, яка напрацює алгоритм дій всіх парламентських політичних партій, Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів. Таким чином, ми ввійдемо в правове поле, всі гілки влади почнуть функціонувати в правовому полі, парламент у повному складі схвалить необхідні закони для проведення дострокових виборів і лише після цього можна буде прийняти рішення про дострокові вибори”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Така процедура, на його переконання, відповідатиме демократичним засадам розвитку держави, які грунтуються на верховенстві права, на правах і свободах людини. “Це наші принципи, які ми завжди відстоювали і завжди будемо відстоювати, і з якими ми знову переможемо”, - зазначив він.

Відповідальна і сильна політика, на думку В.ЯНУКОВИЧА, - “це така політика, за якої ти завжди робиш вибір лише на користь народу і держави”. “Цей вибір не завжди буває легким, бо всі ми люди зі своїми емоціями, з амбіціями, з почуттями. Але сильні ми при цьому лише тоді, коли в час прийняття рішення вміємо затиснути в жменю і почуття, і амбіції. Лише добро народу, його благополуччя та перспектива України повинні бути тим пріоритетом, який диктує нам правильний вибір. Я знаю, що ви, дорогі співвітчизники, хотіли б почути від мене, можливо, інші слова, інші заклики. Але я завжди говорив вам правду. І це було запорукою нашого взаємного довір’я. Переконаний - так буде і зараз, коли настав час прийняття рішення. Коли треба вибирати: або криза, громадянське протистояння, падіння економіки, хаос в країні, розкол держави або благополуччя народу та єдність України. Без усякого сумніву ми з вами виберемо благополуччя та єдність, навіть якщо для цього доведеться піти на великі поступки”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ заявив про досягнення політичної згоди на проведення дострокових парламентських виборів після внесення певних змін до виборчого законодавства.