Домовленість Ющенка і Януковича - добра новина для інвесторів

Досягнута сьогодні між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ домовленість про проведення дострокових парламентських виборів є вкрай позитивним сигналом для інвесторів, оскільки означає закінчення періоду невизначеності в житті країни.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила брокер компанії Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

«Інвестори займали вичікувальну позицію щодо України, оскільки неможливо було точно спрогнозувати, як надалі розвиватиметься політична ситуація в країні. Дана домовленість внесла ясність до цього питання», - відзначила брокер.

За словами А.НАЗАРЕНКО, проведення дострокових виборів вносить визначеність і в післявиборний період. «Політичні сили в новому парламенті будуть більш структурованими і однорідними, у них буде чіткіша платформа, а це також важливо для інвесторів», - відзначила брокер.

“Звичайно ж, надалі на фондовому ринку не спостерігатиметься такої реакції, як в другій половині дня у п`ятницю, хоча не варто виключати подальших спекуляцій у зв`язку з політичною ситуацією», - сказала А.НАЗАРЕНКО. «Це дуже хороша новина для фондового ринку», - додала вона.