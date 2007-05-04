Інфляції в квітні не було
22:02, 04 травня 2007Суспільство
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та інші цифри від Держкомстату
Інфляція в Україні в квітні до березня ц.р. становила 0%, у січні-квітні - 1,3%. Про це сказано в повідомленні Державного комітету статистики України, переданому агентству УНІАН.
Згідно з наданою інформацією, індекс споживчих цін на товари і послуги в квітні 2007 року до квітня 2006 року становив 10,5%. Інфляція за січень-квітень до відповідного періоду 2006 року становила 10,3%.
Індекс споживчих цін в квітні 2007 року до грудня 2006 року становив 1,3%.
Довідка УНІАН. У березні 2007 року інфляція становила: до лютого ц.р. - 0,2%, до грудня 2006 року - 1,3%, до березня 2006 року - 10,1%.
Рівень інфляції за січень-березень 2007 року до відповідного періоду 2006 року становив 10,2%.
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