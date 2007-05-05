”Інтер” помер?
Понад 50 журналістів розсварилися з керівництвом та написали заяви
Понад 50 працівників інформаційно-аналітичної служби телеканалу "Інтер" написали заяви про звільнення.
Про це працівники "Інтеру" повідомили на форумі "Телекритики", повідомляє прес-служба медіа-профспілки.
"Телеканал "Інтер" помер. Агонія почалась із закриття циклових програм. Тепер знищили кістяк каналу – службу інформації", – повідомляють журналісти.
Так "інтерівці" відреагували на рішення керівництва телеканалу ліквідувати інформаційну службу та на створення продакшн-компанії ТОВ "Національні інформаційні системи", що вироблятиме новини для каналів "Інтер" та К1, а також, для інших каналів, що перебувають в управлінні у АТЗТ "УНТК".
За повідомленням журналістів, роботу в компанії уже припинили:
Ігор Айзенберг – режисер
Дмитро Аквілов – режисер
Ярослав Андрущенко – випусковий режисер
Юлія Березовська – кореспондент
Оксана Бурлака-Мартинчук - кореспондент
Олег Величко – випусковий редактор
Вікторія Власенко – архіваріус
Леся Гонта – спеціальний кореспондент
Тарас Говдя – заступник головного редактора, спеціальний кореспондент
Владимир Горковенко – спеціальний кореспондент
Лариса Губіна - ведуча
Олег Дейнека – ведучий
Олексій Дівєєв-Церковний – ведучий
Сергій Дойко – журналіст-міжнародник
Олександр Єременко – асистент режисера
Костянтин Єрофєєв – редактор регіонального відділу
Анатолій Зорін – кореспондент
Олександр Ісупов - режисер
Юлія Калявіна - кореспондент
Олексій Коваль – керівник міжнародного відділу
Віталій Ковач – спеціальний кореспондент
Андрій Колодуб – координатор регіонального відділу
Ігор Коляда – редактор інформаційного відділу
Сергій Коміссаров – редактор регіонального відділу
В’ячеслав Конончук – випусковий редактор
Людмила Король – випусковий редактор
Михайло Курдюмов - режисер
Євген Кучеренко - оператор
В’ячеслав Кучеренко – головний оператор
Світлана Леонтьєва - ведуча
Леся Литвинова – режисер
Норманн Мейя - оператор
Миколай Мельник - координатор регіонального відділу
Олександр Мельничук – заступник головного редактора, ведучий
Анастасія Образцова – спеціальний кореспондент
Ірина Олешко – завідуюча відеотекою
Людмила Островенко – спеціальний кореспондент
Владимир Павлюк – ведучий
Оксана Полищук – редактор
Сергій Поляков – ведучий оператор/головний оператор
Ігор Пупков - ведучий
Максим Равреба – ведучий-коментатор, керівник ранкового блоку новин
Ольга Река – спеціальний кореспондент
Тарас Рильский – керівник регіонального відділу
Сергій Салма – головний режисер
Лук’ян Сельский – ведучий
Валерія Семенюк – спеціальний кореспондент
Дмитро Силенко - дизайнер
Марина Сорока – спеціальний кореспондент
Надія Стешенко-Григорьєва - кореспондент
Інна Чиженко – архіваріус
Наталія Шумейко - кореспондент