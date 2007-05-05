Понад 50 працівників інформаційно-аналітичної служби телеканалу "Інтер" написали заяви про звільнення.

Про це працівники "Інтеру" повідомили на форумі "Телекритики", повідомляє прес-служба медіа-профспілки.

"Телеканал "Інтер" помер. Агонія почалась із закриття циклових програм. Тепер знищили кістяк каналу – службу інформації", – повідомляють журналісти.

Так "інтерівці" відреагували на рішення керівництва телеканалу ліквідувати інформаційну службу та на створення продакшн-компанії ТОВ "Національні інформаційні системи", що вироблятиме новини для каналів "Інтер" та К1, а також, для інших каналів, що перебувають в управлінні у АТЗТ "УНТК".

За повідомленням журналістів, роботу в компанії уже припинили:

Ігор Айзенберг – режисер

Дмитро Аквілов – режисер

Ярослав Андрущенко – випусковий режисер

Юлія Березовська – кореспондент

Оксана Бурлака-Мартинчук - кореспондент

Олег Величко – випусковий редактор

Вікторія Власенко – архіваріус

Леся Гонта – спеціальний кореспондент

Тарас Говдя – заступник головного редактора, спеціальний кореспондент

Владимир Горковенко – спеціальний кореспондент

Лариса Губіна - ведуча

Олег Дейнека – ведучий

Олексій Дівєєв-Церковний – ведучий

Сергій Дойко – журналіст-міжнародник

Олександр Єременко – асистент режисера

Костянтин Єрофєєв – редактор регіонального відділу

Анатолій Зорін – кореспондент

Олександр Ісупов - режисер

Юлія Калявіна - кореспондент

Олексій Коваль – керівник міжнародного відділу

Віталій Ковач – спеціальний кореспондент

Андрій Колодуб – координатор регіонального відділу

Ігор Коляда – редактор інформаційного відділу

Сергій Коміссаров – редактор регіонального відділу

В’ячеслав Конончук – випусковий редактор

Людмила Король – випусковий редактор

Михайло Курдюмов - режисер

Євген Кучеренко - оператор

В’ячеслав Кучеренко – головний оператор

Світлана Леонтьєва - ведуча

Леся Литвинова – режисер

Норманн Мейя - оператор

Миколай Мельник - координатор регіонального відділу

Олександр Мельничук – заступник головного редактора, ведучий

Анастасія Образцова – спеціальний кореспондент

Ірина Олешко – завідуюча відеотекою

Людмила Островенко – спеціальний кореспондент

Владимир Павлюк – ведучий

Оксана Полищук – редактор

Сергій Поляков – ведучий оператор/головний оператор

Ігор Пупков - ведучий

Максим Равреба – ведучий-коментатор, керівник ранкового блоку новин

Ольга Река – спеціальний кореспондент

Тарас Рильский – керівник регіонального відділу

Сергій Салма – головний режисер

Лук’ян Сельский – ведучий

Валерія Семенюк – спеціальний кореспондент

Дмитро Силенко - дизайнер

Марина Сорока – спеціальний кореспондент

Надія Стешенко-Григорьєва - кореспондент

Інна Чиженко – архіваріус

Наталія Шумейко - кореспондент

Українська правда