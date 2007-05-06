Пожежами починається ”сезон шашликів”
12:26, 06 травня 2007Суспільство
1219
Вогонь знищив 12 гектарів лісу
У Полтавській області пожежа знищила 12 гектарів лісу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа поблизу села Мала Кохнівка на території місцевого лісництва виникла 5 травня о 16.55. Вогнем осередково були охоплені близько 10,5 гектарів низового лісу та близько 1,5 га верхового.
О 19.55 трьома відділеннями Державної пожежної охорони та трьома автоцистернами МНС, спецтехнікою і працівниками лісництва пожежа ліквідована. Жертв і постраждалих немає.
Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter