Сумський губернатор гостро розкритикував дії облради

Голова Сумської обласної державної адміністрації Павло КАЧУР гостро розкритикував тенденційну позицію Сумської обласної ради щодо вибору пріоритетів і прийняття рішень, які не сприяють вирішенню проблем сумчан.

Це він зробив на прес-конференції в Сумах, на якій оцінив діяльність регіональної влади щодо виконання Плану дій і наголосив на неприпустимості розбалансування у роботі владних суб’єктів області, оскільки це «негативно впливає на матеріальний добробут і моральне самопочуття сумчан».

Як передає кореспондент УНІАН, П.КАЧУР наголосив на тому, що на останній сесії обласної ради депутати не розглянули звіт про виконання обласного бюджету за 2006 рік, без чого неможливі зміни до обласного бюджету в частині розподілу вільних залишків.

«Матеріали ми (ОДА - УНІАН) подали вчасно, ще у лютому. Звіт був прийнятий і Міністерством фінансів, і Державним казначейством. Тобто, звіт приймається не як звіт про виконання роботи, а як цільове використання коштів. Це просто констатація фактів, яка не знаходить розуміння у голосуванні сесії облради. Чому це так важливо? Бо якщо не затверджений звіт, то не йде розподіл коштів залишку, і у нас фактично лежать гроші, які не використовуються», - пояснив П.КАЧУР.

При цьому він висловив припущення, що подібні дії є незрозумілими і для мешканців Сумщини, адже «влада з однієї сторони просить меценатів підключатися до акцій, а з другої – сама не фінансує ті пріоритети, які визначені в регіоні».

Зокрема, розповів губернатор, той факт, що не розподілено кошти на загальну суму 1124,8 тис. грн., які передбачались як збільшення бюджету розвитку Сумщини, ставить під загрозу своєчасне виконання робіт з перенесення в Сумах органу з Троїцького собору до концертного залу обласної філармонії, що оцінюється у 800 тис. грн. Також під загрозою опинилось підключення природного газу до 165 осель сільських мешканців с. Буйволове Кролевецького району, 60 осель в с. Бунякине Путивльського району та 31 оселі в с. Бандури і с. Бідани Охтирського району. Крім того, не розподіл коштів – це і не виділення додаткових коштів у сумі 142,0 тис. грн. на фінансування енергозберігаючих заходів не дає змоги провести своєчасне обстеження ефективності використання енергії у закладах бюджетної сфери області. Поряд з цим, Сумська ОДА також пропонувала за рахунок вільних залишків виділити додаткові кошти у сумі 1 млн. 200 тис. грн. обласному протитуберкульозному диспансеру на придбання двох пересувних флюорографів, які надали б можливість своєчасної діагностики сільського населення області.

«Питання протистояння на обласному рівні не пов’язані з виборами. Але я не знаходжу логіки, чому не заслухали звіт про виконання бюджету. Логіки немає! Тому на понеділок (7 травня – УНІАН) я запрошую на зустріч президію облради, щоб обговорити всі питання і пріоритети. Прохатиму провести позачергову сесію і вирішити на ній всі питання фінансування. Адже діяти подвійними стандартами не личить політику. Це більше питання політичного росту, політичної зрілості, ніж якихось системних проблем», - сказав П.КАЧУР.

Як повідомлялося, 28 квітня відбулась дванадцята сесія Сумської обласної ради, на якій депутати вже вдруге не змогли внести у порядок денний питання «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2006 рік».