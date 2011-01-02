У масовій бійці в барі вбили двох людей

Вчора в Нікополі о 6 год. 30 хв. в результаті групової бійки в одному з барів двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Під час виїзду працівників міліції на місце події було встановлено, що в зазначеному барі між двома групами відпочиваючих (по 6-8 осіб з кожного боку) виникла сварка, яка в фойє перейшла в обопільну бійку. Внаслідок бійки на місці події від проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини загинув 23-річний місцевий житель.

Крім цього, о 10 год. 15 хв. в хірургічному відділенні однієї з лікарень від отриманих чотирьох колото-різаних поранень грудної клітини помер ще один 23-річний чоловік.

Також, до лікарні були доправлені 17-річний хлопець з колото-різаним пораненням грудної клітини та 19-річна дівчина з ножовим пораненням правого стегна.

Слідчим відділом Нікопольського МВ міліції порушено кримінальну справу за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство з хуліганських мотивів). Встановлені особи 3 підозрюваних, вжито заходів для їх затримання.