У Чернігові в новорічну ніч підпалили храм з людьми

У Чернігові в ніч з 31 грудня на 1 січня під час нічного богослужіння невідомі спалили наметовий храм Святої Великомучениці Катерини Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Як повідомив УНІАН голова інформаційно-просвітницького відділу Чернігівської єпархії УПЦ МП протоієрей Захар КЕРСТЮК, підпал був здійснений, в новорічну ніч під час святкової Літургії, коли в храмі були люди.

Невідомі облили палатковий храм легкозаймистою рідиною, після чого підпалили пострілами з ракетниць з чотирьох боків. В той час в храмі перебували 6 людей, які встигли вибігти. За лічені хвилини храм згорів дотла.

За словами настоятеля згорілого наметового храму Святої Великомучениці Катерини священика Олександра ЛЬОДОВОГО, не вдалося врятувати ікони, церковне приладдя і особисті речі священиків і прихожан.

«На той момент в наметі було шестеро людей. Вже наступив новий рік. Люди почули якийсь звук, як хлопок. Зовні, на стінках намету побачили вогонь. Стали розбігатися з криками «нас підпалили». Коли ми вибігли на вулицю, побачили, що стінка намету облита якоюсь рідиною. Ми кинулися гасити полум`я, але це було вже неможливо. Рідина була легкозаймистою, і вогонь охопив храм миттєво. Мої особисті речі згоріли. Ми бачили людей, які тікали, ймовірно вони підпалили наметовий храм», - розповів настоятель храму Святої Великомучениці Катерини А.Льодовой.

Голова інформаційно-просвітницького відділу Чернігівської єпархії УПЦ МП протоієрей З.КЕРСТЮК пов`язує підпалив храму зі святкуванням дня народження Степана Бандери, яке відзначали в Чернігові в ту ніч.

На думку представника Чернігівської єпархії УПЦ МП, це була спланована провокація, хоча така версія ще не підтверджена на офіційному рівні.

«Дуже багато фактів і свідоцтв тому, що це умисний підпал. Міліція порушила кримінальну справу за фактом спалення храму за статтєю «умисний підпал, заподіяний групою людей», - уточнив отець Захар.

За словами А.Льодового, біля храму були знайдені пластикові п`ятилітрові пляшки з-під запальної рідини, які були здані правоохоронцям.

Разом з тим А.Льодовий відзначив, що віруючі зіткнулися «з неймовірним цинізмом з боку властей».

«Пожежники заявили: «Може це ви самі себе підпалили?». І це незважаючи на людей із сльозами на очах від горя, у яких згоріла не тільки святиня, але і всі особисті речі – врятувати не вдалося абсолютно нічого!», - повідомив настоятель храму Святої Великомучениці Катерини.

За словами А.Льодового пожежники запропонували йому написати акт про те, що відбулося самозаймання.

«Я навідріз відмовився підписувати такий акт. І у результаті навіть не знаю, з якими висновками пожежники оформили цю справу. Особисто я нічого не підписував», - підкреслив А.Льодовий.

Також він відзначив, що інцидент не отримав висвітлення в місцевій пресі.

«Нас спалили – ніхто не прийшов. Тут нас не підтримує ніхто», - сказав А.Льодовий.

За даними голови інформаційно-просвітницького відділу Чернігівської єпархії УПЦ МП протоієрея З.КЕРСТЮКА за станом на 2 січня затриманих за підозрою в підпалі храму поки немає.

«Кого особисто я підозрюю в лиходійстві? Не можу поки точно сказати. Річ у тому, що ворогів у нашого храму і у мене особисто немає. Це ми у них є...»,- прокоментував З.Керстюк.

Як повідомили в Чернігівській єпархії УПЦ МП, це другий випадок підпалу наметового храму в Чернігові. 1 квітня 2008 року також був організований підпал. Тоді винних не встановили.