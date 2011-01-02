Набули силу обмеження на продаж алкоголю та тютюну

З 1 січня 2011 року в Україні набули чинності зміни до законодавства щодо обмеження споживання і продажу пива і тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, у перший день нового року набув чинності підпункт 6 пункту 1 та підпункт 3 пункту 3 розділу I Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв” щодо заборони продажу тютюнових виробів у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет.

Загалом законом внесені зміни до ряду законів України, зокрема до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення" щодо обмеження споживання і продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року в Україні набули чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України.

У прес-службі Мін’юсту з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції, повідомили, що в перший день нового року набули чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набули чинності основні положення Податкового кодексу України.

Набув чинності Бюджетний кодекс України, а також вступили в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».