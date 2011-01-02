Росія досягла максимуму видобутку нафти з момента розпаду СРСР

Виробництво нафти в Росії досягло в 2010 році максимального показника з 1991 року - 10,15 млн. баррелів за добу, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство ділових новин Bloomberg та офіційну статистику.

Тим самим Росія зберегла позиції світового лідера за обсягами видобутку нафти, зазначає Bloomberg.

2009 року російська нафтова промисловість виробляла за добу 9,93 млн. баррелів. Торік вона збільшила виробництво на 2,2 відсотка.

Водночасно на 12 відсотків. - до 650,3 млрд куб. м - зріс видобуток у Росії газу в 2010 році порівняно з 2009-м, і таким чином РФ продовжує залишатися найбільшим у світі видобувником природного газу.