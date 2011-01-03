Полтава і три райони області знову перевищили епідпоріг

На території Полтавської області перевищений епідемічний поріг захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями в Полтаві і трьох районах області: у Котелевському, Машівському, Чутівськом районах.

Згідно з даними Полтавської обласної санітарно-епідеміологічної станції, в період з 24 грудня по 31 грудня 2010 року в Полтавській області захворіли на грип і гострі респіраторні інфекції 8974 жителі, з них 5 138 дітей, госпіталізовано 422 людей, зокрема 259 дітей.

Нагадаємо, в Полтаві всі школи з 8 по 19 грудня були закриті на карантин через високий ступінь захворюваності ГРВІ.