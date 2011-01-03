Херсон. 3 січня. УНІАН. Водопостачання у східній частині Херсона відновлено.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області водопостачання селища Східне і у висотних будинках на Киндійському шосе в Дніпровському районі Херсона було відновлено 2 січня орієнтовно о 20.00.

Нагадаємо, що 1 січня орієнтовно о 19.00 у результаті аварії на водопроводі 350 мм в районі 8-ї Східної вулиці без водопостачання залишилася східна частина обласного центру - селище Східне, багатоповерхові будинки на Киндійському шосе і частина мікрорайону ХБК.