”Россию-мать нельзя продать!” - акція в Сімферополі

У Сімферополі (Крим) активісти молодіжного об`єднання "Прорив" провели сьогодні акцію "В кожному вікні - російський прапор!".

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції (близько 30 чоловік) роздавали перехожим російські триколори, а також пригощали яблуками і просили кидати огризки у відро для сміття з написом: "Для огрызков" (таким чином "проривовці" натякали на першого заступника українського МЗС Володимира ОГРИЗКА, який, як відомо, заявив, що Чорноморський флот Росії при використанні російських прапорів у Севастополі повинен виходити з відчуття міри). Перехожі охоче брали прапори і пригощалися яблуками.

Крім того, на фасад однієї з будівель в центрі Сімферополя, де проходила акція "В кожному вікні - російський прапор!", з даху розгорнули великий російський прапор.

Акція проходила під прапорами "Прориву", прапорами Росії і транспарантами з гаслами: "Российский флаг - знамя победы!", "Россию-мать нельзя продать!", "Славянские ручьи сольются в русском море!" тощо.

Як сказала журналістам лідер кримської організації "Прорив" Надія ПОЛЯКОВА, "Крим проросійський" і тому "Прорив" вирішив влаштувати "свято російського прапора", роздати прапори кримчанам і закликати їх вивісити прапори на балконах 9 травня - в День Перемоги.

У зверненні, що роздавалося в ході акції "В кожному вікні - російський прапор!", зокрема, йдеться: "У Криму і Севастополі розв`язана війна прапорів. З вуст київських урядовців вже систематично звучить обурення з приводу великої кількості російських прапорів у Севастополі", в зв`язку з цим, "Прорив" звертається до всіх кримчан напередодні Дня Перемоги зшити російські прапори і вивішувати їх з вікон і балконів.

"З сьогоднішнього дня на центральних площах кримських міст молодь "Прориву" роздає російські прапори всім, хто хоче взяти участь у акції", - сказано в зверненні.

Як відомо, молодіжний рух "Прорив" очолює громадянин РФ Олексій ДОБИЧІН. Минулого літа його було депортовано з Севастополя до Москви.