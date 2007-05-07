На Київщині стався вибух на газопроводі

У Богуславському районі Київської області на газопроводі «Уренгой-Помары-Ужгород», що наледить «Укртрансгазу», стався вибух. Про це повідомляє Ліга.новостіз посиланням на центр пропаганди Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Київській області.

На даний момент причини вибуху встановлюються, деталі про жертви і завдані збитки поки невідомі.

«Укртрансгаз» - дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створена на виконання ухвали Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 року «Про розмежування функцій по видобутку, транспортуванню, зберіганню і реалізації природного газу».

Газопровід «Уренгой - Помари - Ужгород» побудований в 1983 році. Довжина газопроводу - 4451 км. Проектна потужність - 32 млрд кубів на рік.