Пакет економічних законів парламент зможе прийняти за 1-2 години

20:26, 07 травня 2007
Суспільство
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Без обговорення

Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів біля Секретаріату. Київ, 7 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Верховна Рада зможе прийняти без обговорення за 1-2 години пакет необхідних на сьогоднішній день економічних законів, враховуючи нинішню ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент розповів, що обговорював із прем`єром пакет економічних законопроектів, зокрема, це законопроекти, що стосуються вступу України до Світової організації торгівлі, деяких іноземних кредитів, а також законопроекти щодо нового бюджетного року.

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