Пакет економічних законів парламент зможе прийняти за 1-2 години

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Верховна Рада зможе прийняти без обговорення за 1-2 години пакет необхідних на сьогоднішній день економічних законів, враховуючи нинішню ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам після зустрічі з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент розповів, що обговорював із прем`єром пакет економічних законопроектів, зокрема, це законопроекти, що стосуються вступу України до Світової організації торгівлі, деяких іноземних кредитів, а також законопроекти щодо нового бюджетного року.