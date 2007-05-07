Янукович вилетів з країни на лікування
22:18, 07 травня 2007Суспільство
2119
Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор Янукович відбув на лікування до Барселони.
"Янукович вилетів на два-три дні до Барселони на лікування", - повідомив РІА “Новости” співрозмовник у Партії регіонів.
Він не став додавати ніяких подробиць.
За його словами джерела, найближчим часом з`явиться офіційне повідомлення прес-служби прем`єра з цього приводу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter