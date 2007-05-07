Янукович вилетів з країни на лікування

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор Янукович відбув на лікування до Барселони.

"Янукович вилетів на два-три дні до Барселони на лікування", - повідомив РІА “Новости” співрозмовник у Партії регіонів.

Він не став додавати ніяких подробиць.

За його словами джерела, найближчим часом з`явиться офіційне повідомлення прес-служби прем`єра з цього приводу.

РІА "Новости"