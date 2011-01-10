Азербайджан відмовився від євро при визначенні курсу

Центробанк Азербайджану у рамках удосконалення валютної політики ухвалив відмовитися з понеділка від бівалютної корзини євро/долар для визначення курсу національної валюти на користь двостороннього курсу долар/манат, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний сайт ЦБ.

"Макроекономічні аналізи показують, що двостороннє таргетування курсу долар/манат за поточних умов більш повно узгоджується з цілями Центробанку, особливо з метою впливу на рівень інфляції. Цей механізм вигідний з погляду комунікації, він збільшує можливості переходу Центробанку в довгостроковій перспективі до режиму вільно плаваючого курсу", - йдеться в повідомленні.

З березня 2008 року ЦБ проводив курсову політику за допомогою таргетування бівалютної корзини, що включає долар і євро. "За минулий час цей механізм збільшив можливості контролю багатостороннього курсу манату за допомогою поширення процесів на глобальному валютному ринку на місцеві курси. Проте загострення останнім часом волатильності курсів провідних валют, взаємне знецінення національних валют країнами, що розвиваються, та нові умови, що характеризуються пріоритетом фінансової стабільності, створили необхідність внести зміни в тактику курсової політики", - пояснює ЦБ.