Пожежа на Оболоні: серед загиблих - дворічна дитина
09:27, 10 січня 2011Суспільство
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Трагедія сталася вночі
Сьогодні о 1.06 в Оболонському районі Києва на території дачного кооперативу у приватному житловому будинку виникла пожежа.
Внаслідок пожежі загинули три людини, у тому числі дитина 2008 р.н., повідомляє прес-служба МНС.
Пожежа самоліквідувалась. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.
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