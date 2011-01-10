Пожежа на Оболоні: серед загиблих - дворічна дитина

Трагедія сталася вночі

Сьогодні о 1.06 в Оболонському районі Києва на території дачного кооперативу у приватному житловому будинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинули три людини, у тому числі дитина 2008 р.н., повідомляє прес-служба МНС. Пожежа самоліквідувалась. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.

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