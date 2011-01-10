Сестри провалились під кригу на ставку і потонули

Вчора у місті Підгайці Тернопільської області під час ходіння по кризі ставка потрапили у воду три дитини.

Як повідомляє прес-служба МНС, дві дитини загинули (сестри 2000 і 2003 р.н.), а одну дитину (хлопчик 2000 р.н.) врятував перехожий.

До пошуків загиблих дітей було залучено відділення Державної пожежної охорони. О 15.00 тіла загиблих дітей піднято на берег.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Тернопільській області.