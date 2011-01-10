89-річна жінка викинулась з вікна 4-го поверху

У Маріуполі Донецької області загинула 89-річна жінка, викинувшись з вікна 4 поверху будинку.

Про це повідомляє маріупольський сайт ilich.in.ua з посиланням на начальника прес-служби Маріупольського ГУВС Івана БАБАЄВА.

Згідно з повідомленням, тіло жінки без ознак життя було знайдене під вікнами одного з будинків на вулиці Новоросійській. За словами І.БАБАЄВА, 89-річна жінка наклала на себе руки.

Мотиви, які підштовхнули немолоду жінку на такий вчинок, зараз з`ясовує міліція.