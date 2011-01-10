В Україні бензин дорожчає швидше, ніж очікували експерти

Із 2 по 10 січня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 2,0-8,4% (у середньому на 5,7%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 2 по 10 січня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 7,2%, або 660 грн./тонна, - до 9790 грн./тонна; на бензин А-92 - збільшилися на 5,1%, або 480 грн./тонна, - до 9830 грн./тонна; на бензин А-95 - збільшилися на 8,4%, або 810 грн./тонна, - до 10400 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 2,0%, або 170 грн./тонна, - до 8660 грн./тонна.

Як прокоментував кореспонденту УНІАН директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій КУЮН, таке різке підвищення оптових цін стало дещо несподіваним.

За його словами, експерти очікували більш помірного підвищення цін.

«Це (підвищення цін - УНІАН) було викликано також і дефіцитом пропозицій у новорічні й різдвяні свята. Таку ж ситуацію ми спостерігали й у минулі роки», - сказав С.КУЮН.

При цьому він додав, що «по ходу того, як заходитиме імпорт на ринок, ціни поступово стабілізуються».

Також експерт зазначив, що «цілком логічно, слідом за оптовими цінами почнуть рости й роздрібні ціни».

Раніше С.КУЮН прогнозував, що при стабільній ринковій кон`юнктурі підвищення розміру акцизу з 1 січня 2011 р. на бензин із 132 євро до 182 євро за тонну призведе до подорожчання бензину А-95 на 48 коп. на літрі.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2011 р. Верховна Рада затвердила підвищення акцизного збору на моторні бензини на 37,9% - із 132 євро до 182 євро за тонну. Також парламент затвердив підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне із вмістом сірки більше 0,2% підвищено з 65 до 90 євро за тонну (на 38,5%), від 0,035% до 0,2% - з 50 до 69 євро за тонну (на 38%), від 0,005% до 0,035% – з 45 до 62 євро за тонну (на 37,8%), менше 0,005% - із 30 до 42 євро за тонну.

Підвищення акцизного збору на бензин має компенсувати ліквідацію транспортного збору з 1 січня 2011 р.

Востаннє ставка акцизного збору на бензин піднімалася в травні 2010 р. Тоді Верховна Рада підняла податок на 20% - із 110 до 132 євро за тонну.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного пального - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.