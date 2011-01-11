Злочинна група заволоділа грошима Ялтинського торгового порту

Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС Криму порушило кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння 3,4 млн. грн. грошових коштів у державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт» у 2008-2009 роках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Співробітники правоохоронних органів викрили трьох осіб, які заволоділи грошима держструктури.

«Подробиці ми повідомити не можемо, оскільки це може зашкодити слідству», - сказав УНІАН представник прокуратури.

Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Справу розслідує УБОЗ, хід досудового слідства контролює прокуратура Криму.