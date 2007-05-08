Піскун пропонує усім розслабитися - терактів не було

Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН стверджує, що аварія потяга «Столичний експрес» і пожежа та вибух на газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород», які стались у Київській області, є наслідком службової недбалості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні журналістам у Києві після завершення оперативної наради за участю керівників Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, Секретаріату Президента та Кабінету міністрів.

На початку наради С.ПІСКУН заявив, ці інциденти поки що не можна називати терактами, оскільки розслідування ще не завершено і немає відповідних доказів.

«Ніяких терактів немає і не встановлено ознак терактів», - сказав С.ПІСКУН журналістам, додавши при цьому, що «є зловживання посадових осіб, службова недбалість».

За його словами, окремі посадові особи, які причетні, зокрема до аварії «Столичного експреса», затримані і дають покази, а також призначено технічні та медичні експертизи. Генпрокурор висловив сподівання, що це дозволить у стислі терміни завершити розслідування аварії потяга.

Відповідаючи на питання журналістів з цього приводу, С.ПІСКУН сказав, що слідством попередньо встановлено, хто накручував мотузку на елемент стрілочного механізму і кому вона (мотузка) належить.

Як зазначив генпрокурор, цей елемент конструкції стрілки було застосовано за декілька хвилин до проходу потяга, щоб якимось чином виправити несправність роботи стрілки. Один із працівників намагався полагодити таким чином цю стрілку, сказав ПІСКУН.

Говорячи про вибух на газопроповоді, генпрокурор зауважив, що в цьому випадку також простежується службова недбалість осіб, які мають відповідати за його експлуатацію. Причиною вибуху, як попередньо встановлено, стало просідання грунту на ділянці, де сталася надзвичайна пригода, сказав він.

С.ПІСКУН нагадав, що такий самий випадок, з такої ж причини стався у 2003 році. В тім посадові особи, за його словами. які б мали попередити подібне явище нічого для цього не зробили.

«Я ще раз авторитетно заявляю, що ніяких терактів на території України немає», - заявив генпрокурор.

Розслідування двох кримінальних справ, порушених за фактом аварії потяга «Столичний експрес» і за фактом вибуху та пожежі на газопроводі доручено проводити прокуратурі Київської області.

Довідка УНІАН. 2 травня ввечері у Кагарлицькому районі Київської області під час проходження пасажирського потяга №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.

7 травня близько 15.00 у Київській області біля компресорної станції Ставище магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" сталася розгерметизація ділянки газопроводу з подальшим займанням природного газу та вибухом.