Міносвіти вдвічі уріже держзамовлення на «модні спеціальності»?

Міністерство освіти і науки України затвердило нові параметри держзамовлення для вишів. Про це йдеться в листі, розісланому після Нового року керівництву університетів, пише газета «Сегодня» (№5 (3722) від 11 січня 2011 р.).

За даними газети, в листі говориться, що кількість випускників старшої школи (11-річки) в 2011 році зменшується на 142,6 тисячі чоловік (на 42,1%). Тому МОН рекомендує вишам на 42% (порівняно з 2010 роком) скоротити кількість бюджетних місць для навчання бакалаврів. Для отримання рівня фахівця і магістра рекомендується залишити 90% випускників-бакалаврів (із них лише 30% зможуть стати магістрами). Раніше такого розділення не було - були лише рекомендації, що кількість магістрів і фахівців не повинна перевищувати кількість бакалаврів, які навчаються за бюджетні кошти.

Президент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій КУРИЛО говорить: «Дійсно, цього року випускників на 30-40% менше. Отже цифра в 42% - це буде навіть не зменшення, а збільшення, якщо брати співвідношення бюджетних місць і кількість випускників. А ось держзамовлення щодо фахівців і магістрів не варто було б зменшувати, адже випускників-бакалаврів менше не стане».

За його словами, скорочення держзамовлення буде серйозним фінансовим ударом по вишах: «З бюджету фінансуються лише три статті витрат - зарплати, стипендії та «комуналка». Основний дохід вишів - контрактники. А зараз і контрактників буде менше (оскільки зменшується кількість випускників у цілому), і бюджетних надходжень. В цілому фінансові надходження до вишів скоротяться на 10-15%».

Його колега проректор НАУ Максим ЛУЦЬКИЙ дотримується іншої думки: «Для великих вишів бюджетне фінансування - лише частина доходів. А є виші, які живуть лише за рахунок держзамовлення. Для них його скорочення на 42% - це смерть. Але дивіться: у Франції 47 університетів, а у нас - майже 900. Тому укрупнення вишів - неминучий процес». За прогнозами М.ЛУЦЬКОГО, найбільше скорочення чекає «модні спеціальності»: економістів, юристів - до 50%, а скорочення за технічними спеціальностями буде меншим - до 25%.