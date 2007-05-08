ЄС вимагає від України вільного доступу до труби

Європейський Союз хоче, щоб Україна в рамках вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) пообіцяла забезпечити вільний доступ до транзиту енергоресурсів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Посол України при ЄС Роман ШПЕК, це питання було порушене в рамках засідання Робочої групи СОТ по Україні.

“Ми забезпечуємо вільний транзит, ми підписали Європейську Енергетичну хартію, але ми не хочемо, щоб з Україною одною обговорювали такі питання при вступі до СОТ”, - сказав він. За словами Р.ШПЕКА, Україна не бачить підстав для такого ставлення до себе з боку ЄС, оскільки ніколи не порушувала зобов’язання щодо транзиту.

Крім того, Р.ШПЕК наголосив, що Україна, хоча і не виступає проти змісту пропозиції ЄС, однак не розуміє, чому питання забезпечення вільного транзиту енергоресурсів у рамках переговорів щодо вступу до СОТ висувається лише до України.

“Ми не хочемо бути єдиною країною - членом СОТ, яка прийняла таку умову. Давайте, хай всі під цим підпишуться”, - сказав Р.ШПЕК.

“ЄС поставив це питання в рамках звершення роботи Робочої групи. А ми сказали, що ні, давайте винесемо на ширше коло обговорення. Ми підтримуємо, але не хочемо, щоб до України було якесь особливе, специфічне ставлення”, - додав він.

Як стало відомо УНІАН від джерела, наближеного до переговорів, йдеться, зокрема, про переговори щодо імплементації статті 5 Генеральної угоди по тарифам та торгівлі (ГАТТ), якою передбачений механізм вільного транзиту товарів. Єврокомісія, зокрема, наполягає на застосуванні цієї статті і до транзиту нафти та газу територією України.