Ульянченко не розуміє позиції Жовтяка

У губернатора Київщини Віри Ульянченко було кілька «абсолютно нормальних розмов» з екс-губернатором Євгеном Жовтяком. Про це вона сказала в інтерв`ю журналу «Главред».

За її словами, в рішенні судна написано, що звільнення Жовтяка не підпадає під Кодекс про працю, оскільки його посада була публічною. «По-друге, йшлося про те, що він звільнений без мотивування. Тому було ухвалено рішення звільнити його з мотивуванням – от і все», - сказала губернатор.

«Я поважаю бажання Євгена Дмитровича знайти справедливість, але мені не зовсім зрозуміла позиція людини, яка не розуміє, що губернатор, – не тільки представник виконавчої влади, але разом з тим і політична посада. І коли немає довіри, немає взаєморозуміння з людиною, яка тебе призначає, навряд чи варто у такий спосіб прагнути повернутися на цю посаду», - сказала Ульянченко.