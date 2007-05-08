Жванія згорів тільки наполовину

Сьогодні близько півтори години тому в Подільському районі Києва виникла пожежа в головному офісі компанії «Брінгфорд» (Контрактова, 9), де розташована приймальна народного депутата Давида ЖВАНІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, пожежа, за попередніми даними, виникла на другому поверсі 4-поверхового приміщення у кімнаті, де розташовані сервери.

Через те, що перекриття між поверхами є дерев’яними, вогонь дуже швидко поширився на інші приміщення. Пожежею завдано шкоди половині приміщення.

Наразі пожежні підрозділи майже локалізували вогонь. Як зазначили співробітники прес-служби Д.ЖВАНІЯ, про причини виникнення пожежі говорити зарано.

Слід зазначити, що народний депутат Д.ЖВАНІЯ є одним із головних «фінансистів» політичного боку «Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА».

Водночас, у прес-службі блоку Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА зазначили, що навряд чи ця пожежа пов’язана з політичною ситуацією і висловили своє переконання в тому, що слідство знайде причини виникнення загоряння.