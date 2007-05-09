Україна відзначає День Перемоги

Україна відзначає 62-у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Цього дня відбудеться низка заходів, присвячених Великій Перемозі.

О 10.00 Президент разом з ветеранами візьме участь в урочистій ході по Хрещатику. З 10.00 до 12.00 на Хрещатику відбудеться урочисте проходження ветеранів війни, військовослужбовців столичного гарнізону та вихованців Військового ліцею ім. Івана Богуна. Підрозділ прапороносців пронесе штандарти 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Українського фронтів та штандарт “ Українського партизанського фронту ”, а також бойові знамена частин, які брали участь у боях за Київ та визволення України.

На 11.50 запланована участь В.ЮЩЕНКА в урочистостях на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років».

З 12.00 до 16.00 на території Меморіального комплексу “ Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років ” відбудеться урочистий мітинг “ Тих років не змовкне слава ”, запалення Вогню Слави та пригощання солдатською кашею.

Також о 14.20 Президент має намір відвідати ветеранів війни в українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (с. Циблі, Переяслав-Хмельницького району Київської області).

Завершиться святкування Дня Перемоги у столиці України о 21-й годині урочистим 20-залповим святковим феєрверком з 6 вогневих позицій.