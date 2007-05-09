В Івано-Франківську молодь кричала комуністам «ганьба!»

Сьогодні в Івано-Франківську на Меморіальному цвинтарі відбувся віче-реквієм з нагоди 62-ї річниці Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, частина ветеранів, які зібралися під прапорами КПУ пройшли урочистим маршем центром міста до Меморіального цвинтаря. Інша половина ветеранів зібралася на Цвинтарі. Під час руху колони ветеранів із комуністами поблизу Меморіалу група молодих людей із молодіжного крила Конгресу українських націоналістів із партійними прапорами та транспарантами «ОУН-УПА – державне визнання!» і «Онуки –за своїх дідів» перекрили вулицю і мали намір ветеранів пропустити, а в комуністів відібрати червоні прапори. Після переговорів із правоохоронцями молоді люди пропустили колону, лише вигукували гасла на їхню адресу: «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!».

На Меморіальному цвинтарі, де поховані солдати, які визволяли Івано-Франківськ від німецьких загарбників, голова облдержадміністрації Роман ТКАЧ, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, ветерани, лідери громадських організацій, військовослужбовці, студенти, жителі обласного центру поклали вінки і квіти до пам’ятника матері-Батьківщині.

Біля Хреста примирення владики УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ відслужили поминальну панахиду за убієнними захисниками Вітчизни і виголосили промови. Потім відбувся віче-реквієм. У своєму виступі голова облдержадміністрації Р.ТКАЧ наголосив, що «історію не можна переписати, маємо її сприймати такою, якою вона була». За його словами, в душах кожного має зберегтися «пам’ять про цю страшну війну і повсякчас віддавати шану ветеранам, які захищали свою землю від ворога». Він подякував ветеранам за подвиг і побажав міцного здоров’я. Міський голова Івано-Франківська В.АНУШКЕВИЧУС зауважив, що «Перемогу народу у цій війні не може присвоїти собі комуністична ідеологія» За його словами, це був подвиг народу різних національностей і різних віросповідань. На віче також виступили керівники ветеранських організацій. Учасники віча вшанували хвилиною мовчання загиблих, пролунав військовий салют. Комуністи тримали свій постійний транспарант з написом: “Керівники міста! Поверніть вулицям назви героїв, які визволяли Івано-Франківщину від німецько-фашистських загарбників!». Після віча ветеранів запросили на урочистості в обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка.

З виходу із Меморіального цвинтаря усіх очікував пікет представників молодіжного крила КУНу та організації УНА-УНСО, які скандували «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!», «Комуністів – геть!». У руках тримали плакати: «Поки 40 тисяч фронтовиками області буде керувати комуністична агентура Кремля», «УНА-УНСО вимагає! Рівні права, рівне визнання і шану ветеранам війни і ОУН-УПА», «Мертвим вічная пам’ять, живим однакову пенсію». До місця події були викликані бійці підрозділу «Беркут», які в повній екіпіровці були готові перешкодити бійці. З пікетуючими переговорив міський голова В.АНУШКЕВИЧУС і всі мирно розійшлися.

Урочистості, покладання вінків та квітів сьогодні відбулися в усіх районних центрах та містах обласного значення.