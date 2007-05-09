Карикатура на Путіна визнана кращою в світі (малюнок)

На щорічному конкурсі World Press Cartoon кращою в світі була названа карикатура на президента Росії Володимира Путіна.

На заході, який проходив недалеко від Лісабона (Португалія), робота шведського художника під псевдонімом Riber, який надіслав малюнок, змогла обійти більше 800 своїх конкурентів.

Малюнок став кращим в номінації «карикатура», узявши також і головний приз конкурсу World Press Cartoon.

На думку організаторів конкурсу, який вперше був проведений у 2005 році, визнання в ньому є показником високого рівня робіт і стимулом для тих, хто цінує гумор у друкарських виданнях.

Відомо, що в 2006 році загальний призовий фонд склав 70 тисяч доларів.

У 2007 році за Гран-прі переможець одержав трохи більше 27 тисяч доларів, за перше місце журі присудило по 6,8 тис. доларів в кожній категорії (всього їх три), за друге – по 3,4 тис. доларів, за третє – по 1,3 тис. доларів.

Для участі в конкурсі необхідно подати оригінал роботи, при цьому сама робота мала бути раніше опублікована в друкованих виданнях.

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