Ветерани випили з Ющенком бойові сто грам (фоторепортаж)

Сьогодні в Києві відбулися святкові заходи з нагоди 62-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до могили Невідомого солдата в столичному парку Вічної Слави. У церемонії також взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни, урядовці, громадські діячі.

Присутні вшанували пам`ять загиблих у війні хвилиною мовчання.

О 10.00 розпочався марш ветеранів на Хрещатику. Колони учасників пройшли від Центрального універмагу до Майдану Незалежності.

У колоні з ветеранами йшли Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН.

У колоні була і лідерка БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Святкування продовжилося на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років». Президент України привітав ветеранів з 62-ю річницею Перемоги в Другій світовій війні і пообіцяв, що держава і надалі піклуватиметься про них.

Після мітингу ветеранів чекав святковий обід – солдатська каша з польових кухонь і "фронтові 100 грам".

Фото Михайла Марківа POOL / УНІАН