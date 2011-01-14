Українській школі в Лисичанську не вистачає дітей

В Управлінні освіти і науки Луганської облдержадміністрації спростовують інформацію про плани закрити україномовну середню школу № 3 у Лисичанську.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції начальник управління Ірина ЦИМБАЛ повідомила, що в області можуть закрити 24 школи, але в цьому списку немає лисичанської середньої школи № 3.

За її словами, у цій школі в поточному навчальному році не набрали 10-й клас, всього у ній навчається 167 дітей, хоча розрахована вона на 500 учнів, проте “ситуація не має того політичного підтексту, який прозвучав, і зараз жодних рішень з приводу закриття 3-ї школи немає”.

І.ЦИМБАЛ також повідомила, що у Лисичанську працюють 4 українські школи.

За її словами, рішення про закриття або реорганізацію шкіл ухвалюватиметься згідно із законодавством, зокрема, у сільській місцевості на це необхідний дозвіл громади.

Як відзначила І.ЦИМБАЛ, у багатьох школах Луганщини зараз немає навіть 50% наповнюваності порівняно з проектною потужністю, при цьому кількість коштів, необхідних на утримання навчального закладу, не зменшується.

«Виникають проблеми з фінансуванням, звідси і питання, що робити з навчальним закладом: припинити його діяльність, об`єднати або реорганізувати школи”, - сказала начальник управління ОДА.

На даний момент в області припинено діяльність 9 шкіл, рішення про їх закриття немає, однак вони законсервовані: там немає ані дітей, ані вчителів, відзначила І.ЦИМБАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Луганська обласна організація Української народної партії звернулася до міського голови Лисичанська Сергія ДУНАЄВА із закликом не закривати єдину україномовну школу в місті.