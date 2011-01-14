Кабмін створив держконцерн Укрветсанзавод
Повідомлення на офіційному сайті
Уряд створив Державний концерн «Укрветсанзавод». Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 12 січня, повідомляється на офіційному урядовому сайті.
Державний концерн створено з метою вдосконалення управління, зокрема, зі здійснення протиепізоотичних заходів, створення умов для покращення екології та ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм і населених пунктів України, запобігання інфекційним захворюванням серед людей і тварин.
Реалізація постанови сприятиме раціональному використанню і збереженню державного майна, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищенню ефективності їх використання, забезпеченню захисту інтересів держави в процесі реформування і вдосконалення управління в цій галузі.