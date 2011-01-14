Кабмін створив держконцерн Укрветсанзавод

Уряд створив Державний концерн «Укрветсанзавод». Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 12 січня, повідомляється на офіційному урядовому сайті.

Державний концерн створено з метою вдосконалення управління, зокрема, зі здійснення протиепізоотичних заходів, створення умов для покращення екології та ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм і населених пунктів України, запобігання інфекційним захворюванням серед людей і тварин.

Реалізація постанови сприятиме раціональному використанню і збереженню державного майна, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищенню ефективності їх використання, забезпеченню захисту інтересів держави в процесі реформування і вдосконалення управління в цій галузі.