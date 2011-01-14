Вартість квартир у 5 великих містах України (по районах)

На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році зросла на 8,10%, або 77 дол. – до 1 021 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 872 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1269 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла сталося в Київському районі – на 9,82% (113 дол.) – до 1269 дол., Ленінському – на 7,98% (78 дол.) – до 1058 дол., Комінтернівському – на 8,63% (73 дол.) – до 923 дол., Жовтневому – на 9,42% (82 дол.) – до 955 дол., Фрунзенському – на 9,38% (82 дол.) – до 960 дол., Червонозаводському – на 8,94% (76 дол.) – до 931 дол., Московському – на 6,30% (54 дол.) – до 909 дол./кв. м, Орджонікідзевському – на 8,09% (65 дол.) – до 931 дол./кв. м, Дзержинському – на 7,93% (90 дол.) – до 1 225 дол.

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На вторинному ринку Одеси середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2010 році зросла на 6,58% (92 дол.) – до 1493 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1155 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1719 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Черемушки – на 2,20% (26 дол.) – до 1210 дол., у районі Молдаванка – на 7,62% (86 дол.) – до 1211 дол., в Приморському районі – на 7,38% (118 дол.) – до 1719 дол., в районі Таїрово – на 6,19% (83 дол.) – до 1426 дол., у селищі Котовського – на 6,73% (73 дол.) – до 1155 дол./кв. м.

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На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році зросла на 3,98%, або на 54 дол., – до 1 418 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Сиховський район з середнім показником 1 166 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу становила 1 821 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла у місті зафіксовано у Галицькому районі – на 5,33% (на 92 дол.) – до 1 821 дол., Залізничному – на 2,15% (на 26 дол.) – до 1 255 дол./кв. м, Личаківському районі – на 2,04% (на 26 дол.) – до 1 312 дол., Франківському – на 3,91% (на 53 дол.) – до 1 397 дол., Шевченківському – на 4,21% (на 50 дол.) – до 1 230 дол., Сиховському районі – на 4,60% (на 51 дол.) - до 1 166 дол./кв. м.

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На вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2010 році зросла на 5,67%, або на 62 дол., – до 1165 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 745 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1483 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла у Ворошиловському районі – на 5,72% (на 80 дол.) – до 1483 дол., Київському – на 8,57% (на 798 дол.) – до 1239 дол., Калінінському – на 6,06% (на 66 дол.) – до 1150 дол., Петровському – на 4,02% (на 29 дол.) – до 745 дол./кв. м, Пролетарському – на 4,19% (на 36 дол.) – до 889 дол., Куйбишевському районі – на 4,05% (на 37 дол.) – до 960 дол., Будьоновському – на 4,21% (на 37 дол.) – до 916 дол., Ленінському – на 3,85% (на 35 дол.) – до 950 дол./кв. м, Кіровському районі – на 4,65% (на 38 дол.) – до 855 дол.

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На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 8,34%, або 87 дол., – до 1 132 дол./кв.м.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 882 дол./кв.м, найдорожчим, – Жовтневий, де середня ціна продажу становила 1 362 дол./кв.м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 квадратного метра житла спостерігався в Кіровському районі – на 9,11% (98 дол.) – до 1 173 дол., Жовтневому – на 7,56% (96 дол.) – до 1 362 дол., Ленінському – на 8,78% (71 дол.) – до 882 дол., Самарському – на 7,25% (63 дол.) – до 936 дол., Індустріальному – на 6,69% (60 дол.) – до 956 дол., Бабушкинському – на 10,13% (120 дол.) – до 1 307 дол., Амур-Ніжньодніпровському – на 7,72% (67 дол.) – до 934 дол./кв. м, Червоногвардійському районі – на 10,22% (112 дол.) - до 1 207 дол./кв. м.

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У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.