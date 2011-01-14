У Тернополі відхрещуються від ідеї «Галицької автономії»

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА запевняє, що під час позачергових сесій з приводу указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України не йтиметься про автономію Галичини.

На цьому він наголосив під час розмови з кореспондентом УНІАН.

«Мова про створення автономії не стоїть, взагалі таке поняття як «Галицька автономія» суперечить поняттю великої Української держави. А ті, хто висловлюють такі ідеї, вважаю, лише ллють воду на млин розколу України», – сказав О.КАЙДА.

Водночас він заявив, що ініціатори проведення сьогодні спільних сесій Тернопільської міської та обласної рад, а також люди, які їх підтримують, готові до будь-яких дій, спрямованих на збереження української Незалежності. «Але мова про автономію не може йти. Або ми будемо мати європейську Українську державу як мінімум у тих кордонах, які у нас зараз є, або нас просто розтопчуть і зітруть з лиця землі. І тоді вже не буде не лише національної пам’яті – не лишиться згадки про українську націю і Українську державу», – вважає О.КАЙДА.

Він також підкреслив, що саме питання національної гордості і національної ідентичності стало приводом для скликання позачергових сесій у Львові, Івано-Франківську і Тернополі.