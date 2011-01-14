У Львові в ніч на Старий новий рік горіла міськрада

У ніч на Старий новий рік у Львові ліквідовували пожежу в будівлі міської ради.

Про це повідомив УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління Західного територіального командування Внутрішніх військ МВС України Вадим ГОЛУБ.

За його словами, пожежа сталася у кабінеті відділу міжнародних відносин Львівської міської ради.

Її загасив близько 21.00 наряд внутрішніх військ, який ніс службу із забезпечення безпеки мерії.

Про пожежу правоохоронцям повідомила прибиральниця, яка, йдучи по другому поверсі міської ради, почула запах паленого. Після того, як представник муніципальної дружини відкрив кабінет, військовики загасили пожежу власними силами. У приміщенні згорів смітник, частина стола та паркет.