У Херсоні упала карусель з дітьми

У Херсоні у вихідні в приїжджому луна-парку зламалася частина конструкції атракціону «Дитячий ланцюжок».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у момент поломки на атракціоні було троє дітей, але, на щастя, частина каруселі, що обламался, впала з невеликої висоти, і діти не постраждали, відбувшись переляком.

На даний момент зламана карусель не функціонує, хоча вся решта атракціонів діє. Власники парку атракціонів намагаються розібратись: як могла поламатися карусель, конструкція якої дуже проста і аналогічних випадків поломки подібних конструкцій не зафіксовано.

За інформацією заступника міського голови Херсона Сергія ЧЕРЕВКА, всі атракціони луна-парку при отриманні дозволу на функціонування в місті пройшли технічний огляд, і всі дозвільні і технічні документи в порядку.