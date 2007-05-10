Нафта і газ течуть туди, де краща ціна

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС переконаний, що сьогоднішня заява Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА про намір постачати практично всю нафту через територію Росії не призведе до того, що нафтопровід “Баку-Тбілісі-Джейхан” залишиться порожнім.

Як передає власний кореспондент у Брюсселі, про це комісар заявив сьогодні українським журналістам.

“Відносини між Казахстаном та Росією дуже важливі, і я розумію важливість цих відносин, але, наскільки я розумію, виробники нафти є власниками нафти і, звичайно, вони використовуватимуть ті шляхи, які будуть найбільш оптимальними”, - сказав комісар. “Таким чином, я не боюсь, що нафтопровід “Баку-Тбілісі-Джейхан” буде порожнім”, - додав він.

При цьому, комісар ЄС наголосив на тому, що це ж саме стосується і газу, хоча з газом ситуація дещо складніша через відсутність належної інфраструктури для постачання газу з країн, що знаходяться за Каспійським морем.

“Але інфраструктуру можна побудувати і, таким чином, газ з країн Каспійського моря може йти іншими шляхами. Зрештою, ціна – це те, що цікавить виробників”, - сказав комісар.

Він зазначив, що відстежує візит Президента Росії Володимира ПУТІНА до Казахстану та переговори, які відбуваються в рамках цього візиту.

Комісар також наголосив на тому, що ЄС не змінює свою політику щодо намагання диверсифікувати постачання і шляхи постачання енергоресурсів у той час, як Росія зацікавлена у тому, щоб всі поставки йшли через її територію.

“Тут зрозуміло, що компромісу немає, оскільки Росія економічно зацікавлена, а ми економічно зацікавлені, щоб була диверсифікація, але з цього не треба робити великої проблеми, тому що, зрештою, найвигідніший шлях, найвигідніші ціни вирішуватимуть куди виробник постачатиме газ чи нафту”, - зазначив А.ПІБАЛГС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ підтвердив під час переговорів з Президентом Росії В.ПУТІНИМ, що транспортування значної частини, якщо не всієї казахстанської нафти і в майбутньому здійснюватиметься територією Росії.