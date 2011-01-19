Через два роки кожен накопичуватиме свою пенсію сам

Пенсійну реформу в Україні планують завершити до 2013 року. Про це в Дніпропетровську повідомив віце-прем`єр, міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

„Я передбачаю, що після громадських слухань у ВР 16 лютого закон про пенсійну реформу буде обговорений народними депутатами. Після цього будуть прийматися пропозиції до проекту закону. Гадаю, до середини березня, максимум – до кінця березня, закон буде проголосований”, - зазначив С.ТІГІПКО.

За словами С.ТІГІПКА, до 2013 року Україна має збалансувати існуючу солідарну пенсійну систему і запровадити накопичувальну, за якою кожен працюючий матиме персональний рахунок і щомісяця буде перераховувати на нього певну суму собі на пенсію.

«В країнах, де відбулася подібна реформа, коефіцієнт заміщення (співвідношення між зарплатою людини і її пенсією) складає 65-70%. У нас же – 48%», – цитує Радіо Свобода.

С.ТІГІПКО також запевнив, що закон про пенсійні зміни в Україні запровадять з дати його оприлюднення, а не «заднім числом».