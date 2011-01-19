У Чернігівській області перекинувся мікроавтобус під керуванням громадянина Молдови. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 37 км автодороги Чернігів-Городня-Сеньківка біля с. Смичин Городнянського району. Водій мікроавтобуса "Mersedes Benz Sprinter" не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Городнянської центральної районної лікарні.