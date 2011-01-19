Азаров вимагає змінити керівництво «Укрнафти»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА провести зміни в керівництві компанії «Укрнафта».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ відзначив, що в 2010 році в Україні істотно скоротився видобуток нафти і газу.

«Як би не було запущене нафтогазове господарство за минулі роки, такий провал галузі означає, що недостатньо рішучими і правильними були дії керівництва. Вимагаю від міністра Юрія Анатолійовича БОЙКА замінити неефективних менеджерів, які допустили відставання базової галузі. Зокрема, це стосується керівництва «Укрнафти», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він наголосив, що в 2010 році, незважаючи на істотне збільшення фінансування вугільної галузі, видобуток вугілля істотно не збільшився, а був менше показника 2009 року.

«Це надзвичайно серйозна претензія до вугільної галузі. Так неефективно використовувати бюджетні кошти неприпустимо. Ми такого не дозволимо. Деякі кадрові висновки щодо вугільної галузі вже зроблено», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства в 2010 році скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м.

У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

За інформацією джерела в уряді, найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта», за оперативними даними, в 2010 році скоротила обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 12% порівняно з 2009 роком – до 2 млн. 485,5 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

Склад правління ВАТ "Укрнафта": голова правління - Олексій КУЩ; перший заступник голови правління - фінансовий директор - член правління - Володимир ПУСТОВАРОВ; заступник голови правління - комерційний директор - член правління - Анатолій ТАРАНЕЦЬ; заступник голови правління - технічний директор - член правління - Михайло ГНІП; заступник голови правління з розвитку газопереробних виробництв - член правління - Володимир ТРОЦЕНКО; заступник голови правління з переробки нафти і газу - Ігор ЧАЧУНЬ; головний бухгалтер - член правління - Наталія ДОЛІНА.