Визначилися фіналісти «Євробачення-2007»

У Гельсінкі пройшов півфінал 52-го конкурсу «Євробачення», в якому взяла участь рекордна кількість країн.

За право вийти до фіналу «Євробачення» боролися 28 учасників. Путівку у фінал здобули Білорусь, Македонія, Словенія, Угорщина, Грузія, Латвія, Сербія, Болгарія, Туреччина і Молдова. Ці країни приєднаються до 14 учасників, які вже заслужили своє позаконкурсне проходження у фінал торішніми виступами.

«Євробачення-2007» зібрало найбільшу кількість ставок за всю історію проведення цього пісенного змагання. За словами представників букмекерської контори, більшість ставок зроблена на Вєрку Сердючку. За їх прогнозами, до першої п`ятірки потраплять представники України, Сербії, Білорусі, Швеції і Швейцарії.

Проте працівники мас-медіа не відвели нашій Сердючці місця навіть у першій десятці. На думку журналістів, більше всього шансів здобути перемогу на конкурсі мають Білорусь, Сербія, Швеція, Туреччина і Кіпр.

Нагадаємо, «Євробачення-2007» проходить в столиці Фінляндії - Гельсінкі. 12 травня відбудеться фінал конкурсу, який у прямому ефірі, за оцінками організаторів, дивитимуться близько 120 мільйонів глядачів.

Повний список учасників фіналу "Євробачення-2007" у порядку їх виступів виглядає таким чином:

1. Боснія і Герцеговина

2. Іспанія

3. Білорусь

4. Ірландія

5. Фінляндія

6. Македонія

7. Словенія

8. Угорщина

9. Литва

10. Греція

11. Грузія

12. Швеція

13. Франція

14. Латвія

15. Росія

16. Німеччина

17. Сербія

18. Україна

19. Велика Британія

20. Румунія

21. Болгарія

22. Туреччина

23. Вірменія

24. Молдова

Сегодня, Лента.ру