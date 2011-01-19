У Києві половина довгобудів може повторити долю «Еліта-Центру»?

Із довгобудів, що в Києві, практично 50% можуть повторити долю «Еліта-Центру». Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам президент Спілки фахівців з нерухомості України Олександр РУБАНОВ. За його словами, ситуація сьогодні доволі плачевна, оскільки у багатьох випадках вже не знайти відповідальних за почате будівництво. «Тих людей, які там були, їх вже зараз немає», - зазначив О.РУБАНОВ.

За його словами, влада має втрутитися в цю ситуацію, перш ніж приступати до інших реформ на ринку житла.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центру», що була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 чоловік. Всього у інвесторів шахрайським шляхом вкрадено більш як 100 млн. дол.