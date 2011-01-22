OSW: енергетична співпраця Мінська і Києва - елемент більш широкої гри

Білорусь домовилася з українською владою про постачання нафти в країну через трубопровід «Одеса - Броди» для того, щоб добитися кращих умов поставок російської нафти.

Про це йдеться в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), який є в розпорядженні УНІАН.

«Складається враження, що енергетична співпраця на лінії Мінськ - Київ є елементом більш широкої гри, реалізованої білоруською владою за не до кінця прозорими і зрозумілими схемами», - відзначають експерти.

Вони зазначають, що Білорусь, яка спочатку декларувала намір щорічно поставляти через український нафтопровід від 5 до 9 млн. тонн нафти, домовилася про постачання 4 млн. тонн.

Втім, на думку експертів, білоруська влада може збільшити транспортування через Україну азербайджанської нафти, яка, швидше за все, поставлятиметься за схемою "swap" замість венесуельської.

«Українсько-білоруський договір (підписаний 17 січня) дає білоруській владі ширше поле маневру в переговорах з головним постачальником сировини, з Росією. У разі значного зростання цін на нафту цього року – що декларують російські підприємства – не можна виключати, що Мінськ зможе збільшити альтернативні поставки», - зазначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір з надання послуг з транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса - Броди» до білоруського нафтопереробного заводу в м. Мозир. Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти на рік і підписаний строком на два роки.