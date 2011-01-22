В Ужгороді молодіжні організації скасували акцію до Дня Соборності

В Ужгороді місцеві молодіжні організації вирішили не проводити раніше заплановану акцію з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві громадської організації «Єдине студентство», розповсюдженій у закарпатських ЗМІ.

Як повідомив кореспондента УНІАН представник «Єдиного студентства» Денис МАН, з нагоди святкування 92-ї річниці проголошення Соборності України 22 січня 2011 року о 14.00 в обласному центрі Закарпаття на площі Театральній мали відбутися урочисті заходи, у рамках яких молодь планувала на знак єдності українського народу сформувати «живий ланцюг». Організатори акції - Ужгородська молодіжна громадська організація «Єдине студентство» та Застава «Ужгород» Федерації Скаутів «Галицька Русь». Взяти участь у акції мали намір понад 150 осіб.

«При підготовці до акції та в надісланих на адресу владних структур зверненнях організатори наголошували: «Акція є аполітичною і використання під час заходу будь-якої символіки, крім державної, - виключене», - зазначив Д.МАН.

За його словами, після зустрічі представників оргкомітету акції з міським головою Ужгорода Віктором ПОГОРЄЛОВИМ було прийнято рішення про відміну запланованого заходу.

Д.МАН уточнив, що підставою для скасування молодіжної акції стала загроза громадського протистояння, оскільки на цей же час у центрі Ужгорода планується проведення мітингу опозиційних політичних сил. Молоді запропонували або перенести проведення акції на іншу дату, або проводити її за межами центральної частини міста.

Д.МАН також зауважив, що пояснення організаторів, що при зміні дати проведення акції втрачається її символічність та принципове небажання молоді прив`язувати захід до будь-яких політичних партій, не знайшли розуміння в місцевих політиків.

«Тому ініціаторам не залишили іншого виходу, крім відмовитися від проведення акції», - повідомив він.

У своїй заяві до громадськості організатори заходу вибачилися перед усіма, хто погодився прийти і взяти участь у створенні «живого ланцюга» і сподіваються на розуміння.