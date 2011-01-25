Невідомі повідомили про замінування супермаркетів «Метро» і «Караван»

Сьогодні близько 9.30 оперативні чергові отримали інформацію про мінування супермаркету «Метро» у Чернівцях на вулиці Вільшини. Всіх покупців без пояснення причини вивели з приміщення. Така ж сама ситуація з різницею у кілька хвилин повторилася і на вулиці Хотинській обласного центру, де розташований супермаркет «Караван».

Як передає кореспондент УНІАН, на місце негайно виїхали всі оперативні служби – міліція, МНС та інші. Територію довкола супермаркету оточили постами міліції.

Як повідомили в ГУ МНС України в Чернівецькій області, згодом виявилося, що повідомлення про мінування супермаркетів «Метро» і «Караван» стало чиїмось злим жартом. Фахівці з МНС і міліції обшукали приміщення, але вибухівки не знайшли.

Адміністрація супермаркетів пояснила, що, згідно з інструкцією, з приміщень було виведено всіх людей, а після проведення відповідними службами розшукових робіт, заклади повернулися до звичайного режиму роботи. Правоохоронці поки від коментарів утримуються.