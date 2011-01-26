Європейський суд дав Україні півроку

Європейський суд з прав людини продовжив термін виконання пілотного рішення «Юрій Миколайович ІВАНОВ проти України» на шість місяців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Пілотним рішенням Європейського суду з прав людини «Юрій Миколайович ІВАНОВ проти України» державу було зобов’язано запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду з прав людини. На виконання зазначеного рішення Міністерством юстиції було розроблено проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», який 14 січня 2011 року урядом подано на розгляд Верховної Ради України.

Враховуючи заходи, вжиті державою на виконання зазначеного рішення, за клопотанням Мін’юсту Європейський суд з прав людини продовжив строк виконання пілотного рішення до 15 липня 2011 року, про що повідомив листом від 21 січня 2011 року.

Як повідомляє Дзеркало тижня, українець Юрій Іванов почав позиватися ще десять років тому, коли він, військовослужбовець однієї з частин Кіровоградського гарнізону, звільнився в запас за станом здоров’я. Згідно із законом йому належала грошова компенсація за невикористанння військового майна. На рахунку військової частини грошей не було, тому Юрій Миколайович тих коштів не отримав. Звернувшись до суду, отримав рішення на свою користь, але грошей так і не дочекався. Кілька років тривало листування колишнього військовослужбовця з різними інстанціями. За цей час кошти, належні до виплати, знецінилися. Зрештою у вересні 2004 року Юрій Іванов звернувся до Європейського суду, де його інтереси представляв юрист Ігор Погасій.

Рішення, винесене трохи більше ніж через п’ять років, передбачає повну компенсацію позивачеві матеріальної і моральної шкоди, але стосується не лише його одного. Європейський суд констатував, що випадки, аналогічні справі Іванова, складають більшу частину звернень українців. Протягом року Україну зобов’язано усунути недоліки законодавства, що породжують подібні ситуації. Роботи тут чимало. Як наголосив Ігор Погасій, в українському законодавстві відсутня норма, що дозволяла б громадянинові звертатися до суду в разі невиконання попереднього судового рішення. У нас не прецедентна система права, тож у кожному конкретному випадку виносяться окремі рішення, причому часто протилежні.

Звісно, причиною невиконання левової частки таких рішень є брак бюджетних коштів. Але ж знайти їх - виключно справа держави, тому Європейський суд констатував, що саме держава, бездіючи в аналогічних випадках, спричиняє масові порушення прав людини. З метою спонукати Україну докорінно змінити окреслену ситуацію і було ухвалено пілотне рішення.

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