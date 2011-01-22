Страсбурзький суд: Україна порушує Конвенцію про захист прав людини

Україна направила проект Закону «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» на ознайомлення до Комітету міністрів Ради Європи. Про це повідомила Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.

Документ пропонує запровадити нову процедуру виконання судових рішень щодо органів влади. Згідно з проектом, стягнення з державних установ буде максимально спрощене, триватиме не більше ніж 9 місяців, а в разі порушення цього терміну передбачена компенсація для позивача.

Утім, українські правники висловили сумнів у тому, що оновлення законодавства покращить в Україні ситуацію із виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Європейський суд визнав порушення Україною її зобов`язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Порушення полягають у систематичному невиконанні судових рішень національних судів, за які держава несе відповідальність. Порушенням було визнано і відсутність в українському законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від такого невиконання. Відтак урядом було напрацьовано законопроект про гарантії виконання судових рішень. Адже рішення самого Страсбурзького суду в Україні виконуються хіба що за винятком однієї чи двох справ, заявила Радіо Свобода Валерія Лутковська.

«Якщо жодним чином справа не пов’язана з грошима, з виплатами, але якщо особа має отримати свої, скажімо, три тисячі євро, за те, що у неї були погані умови утримання і, скажімо, вона не забезпечена належною медичною допомогою, то три тисячі євро вона отримує у будь-якому випадку. Навіть, якщо вона утримується під вартою, навіть в такому випадку», – запевнила Валерія Лутковська.

Утім, правозахисник Євген Захаров наголосив, що рішення Європейського суду з прав людини стосуються не лише виплат компенсацій заявникам. Для виконання цих рішень мають бути усунуті недоліки в роботі державних органів, які не вписуються у норми Конвенції про захист прав людини.

«Треба вжити заходи, щоб рішення виконувати по суті, а не тільки в його частині фінансовій. Наприклад, якщо було встановлено Європейським судом, що деякі докази вини заявника у кримінальній справі були отримані незаконним шляхом, то треба скасувати всі вироки у його справі і переглянути її заново. Це доволі туго в нас йде. Не хоче Верховний Суд виконувати рішення Європейського суду», – зазначив Захаров.

Виправити ситуацію ухваленням ще одного законодавчого акту не вдасться, зазначає член парламентського комітету з питань правосуддя, народний депутат від НУНС Юрій Кармазін.

«Якщо можливе таке, що не виконуються рішення – це залежить від виконавчої влади. Є зневага взагалі до виконання будь-яких рішень. Нема культури виконання. І проблема тут не у законодавчому регулюванні. Законодавчого забезпечення достатньо. Ніякі нові проекти не потрібні для цього. Треба просто мати політичну волю і виконувати», – наголошує Юрій Кармазін.

Європейським судом з прав людини впродовж 2010 року було ухвалено 109 рішень щодо України. Тим часом, Комітет міністрів Ради Європи здійснює контроль за їх виконанням. А найгіршим наслідком того, що держава не виконує рішення Страсбурзького суду, може бути позбавлення її членства у Раді Європи.