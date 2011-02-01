Яка користь від мосту між Кримом і Росією?

«Внєшекономбанк» (ВЕБ) оголосив відкритий конкурс на проведення маркетингового дослідження з проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку між Російською Федерацією і Україною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВЕБ.

Згідно з повідомленням, заявки приймаються в робочий час з 7 лютого до 1 березня 2011 року.

Згідно з конкурсною документацією, роботи з проведення маркетингового дослідження будуть завершені впродовж 180 днів з моменту укладення контракту. Максимальна ціна контракту становить 30 млн. руб. з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2010 р. у Москві було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Російської Федерації, Міністерством транспорту і зв`язку України і «Внєшекономбанком» про організацію будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.